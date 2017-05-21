В России редактора «Эха Москвы» Венедиктова облили виски на дебатах

В российском Санкт-Петербурге 21 мая, на Малой сцене Александринского театра, где в рамках проекта «Открытой России» проходили дебаты главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и писателя Александра Проханова трое активистов проекта «Другая Россия» выскочили на сцену и вылили на Венедиктова 3 бутылки виски.

Как сообщает Радио Свобода, активисты назвали происходящее акцией «Веник в вискаре».

По словам главы петербургских нацболов Андрея Дмитриева, таким образом Венедиктову «напомнили о его роли в уводе протестующих против фальсификации думских выборов в 2011 году с площади Революции на безопасную для властей Болотную, а также о многом другом».

Андрей Дмитриев уверен, что именно Венедиктов сыграл тогда решающую роль в перемене площадки протеста, активист также обвиняет его в посадке в тюрьму активиста «Другой России» Олега Миронова, распылившего газовый баллончик на концерте Андрея Макаревича.

«Другороссы» заявляют, что они недовольны политикой радиостанции «Эхо Москвы». По мнению Андрея Дмитриева, позиция радиостанции по Крыму и Донбассу является «национал-предательской» и недопустимой на российской радиостанции, принадлежащей такой крупной корпорации, как «Газпром».

По словам активистов, они не выбирали время для своей акции, просто воспользовались приездом Алексея Венедиктова в Петербург.