В Чехии во второй раз прошел украинский «марш вышиванок»

В столице Чехии Праге уже второй раз прошел украинский «марш вышиванок», сообщает 21 мая Радiо Свобода.

Украинская община в Чехии организует масштабные празднования ко «дню вышиванки» второй год подряд. Лозунгом мегамарша этого года было: «Надень вышиванку и присоединяйся к нам!».

Участники мероприятия, среди которых было много детей, развернули большой украинский государственный флаг и отправились центром Праги, при этом участники пели украинские национальные песни.

Вторая часть праздничной программы состоялась в одном из культурных центров в Праге – Народном доме на Виноградах. Участников марша ждал концерт с выступлениями творческих коллективов, конкурсами, танцами и украинскими блюдами.

Акцию провели как продолжение «дня вышиванки», что в этом году пришелся на 18 мая.

Неформальный праздник «день вышиванки», сознательно назначен на будний день – третий четверг мая, – и не привязан ни к одному государственному или религиозному празднику, чтобы показать, что вышиванка – это не только атрибут праздника, но и повседневный элемент жизни украинцев.