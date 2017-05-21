В Керчи рабочие ремонтируют дом для переселенцев с Цементной слободки, которых отселили из-за строительства Керченского моста. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, строители восстанавливают отмостку дома, просевшую после дождей.

Во дворе дома находится тяжелая техника, завезены строительные материалы. Рабочие пытаются восстановить треснувшие пешеходные дорожки, входы в подъезд.

Работы пока не завершены, между фасадом дома и отмосткой по-прежнему находится широкая трещина, которая обходит дом по периметру.

В конце апреля 2017 года прошедшие дожди привели к значительному оседанию почвы на территории дома для переселенцев и непосредственно под ним.

В начале мая 2017 года стало известно, что два трехэтажных дома в районе микрорайона Нижний Солнечный в Керчи, куда переселили жителей Цементной слободки, вошли в список «Стоп самострой». Перечень объектов капитального строительства, в отношении которых «зафиксированы нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства», ведет подконтрольное Кремлю правительство Крыма.

По информации чиновников, 83 семьи – участники программы расселения из санитарно-защитной зоны моста через Керченский пролив, получили ключи от квартир.