В Крыму в понедельник возможны грозы и град

В Крыму 22 мая ожидаются дожди, возможны грозы и град. Об этом сообщают 21 мая сообщают в российском управлении МЧС Крыма.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник на полуострове ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, шквальный ветер скоростью 15-20 метров в секунду.

Ветер ожидается юго-западный, днем 22 мая северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от плюс шести до одиннадцати, днем до двадцати градусов тепла.

В горах температура воздуха – от 9 до 14 градусов тепла, сообщают синоптики.