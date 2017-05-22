В Севастополе на День славянской письменности и культуры обещают ярмарку и концерт

В Севастополе День славянской письменности и культуры отметит 27-28 мая ярмаркой и концертом. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

В ведомстве отмечают, что 27 мая на площади Нахимова состоится ярмарка талантов и ремесел «Славница», посвященная Дню славянской письменности и культуры;

В воскресенье 28 мая на площади Нахимова запланирована концертная программа «Славянские напевы», говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне сообщалось, что в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» запланировано на 24 мая выступления российского актера Александра Панкратова-Черного, которое состоится в рамках Дня славянской письменности и культуры.