Президент США призвал создать ближневосточную коалицию, чтобы «искоренить экстремизм»

Президент США Дональд Трамп призвал 21 мая создать в более широком регионе Ближнего Востока коалицию государств с целью «искоренить экстремизм».

Выступая в ходе своего двухдневного визита в Саудовскую Аравию перед главами арабских и мусульманских государств на Арабо-исламско-американском саммите в Эр-Рияде, Трамп заявил им, что они должны «выжать» террористов и экстремистов из своих стран, добавив , что это единственный путь к «лучшему будущему» этих стран.

Президент США также пообещал укреплять старые дружеские отношения Америки с другими странами и искать новых партнеров «в стремлении к миру».

Он заверил, что «Америка не будет пытаться навязать свой образ жизни другим, а будет протягивать руку навстречу в духе сотрудничества и доверия». «Мы не пришли указывать другим, как жить, что делать, кем быть и как молиться. Мы пришли для того, чтобы предложить партнерство, основанное на общих интересах и ценностях», – сказал президент США.

«Это не битва между различными верами, сектами или цивилизациями. Это битва между преступниками-варварами, стремящимися уничтожать человеческие жизни, и приличными людьми всех религий, которые хотят эти жизни защитить. Это битва между добром и злом», – сказал Трамп о борьбе против экстремистских группировок вроде «Исламского государства».

Он также обвинил Иран в разжигании «конфликта на религиозной почве и террора», в финансировании, вооружении и обучении шиитских группировок, что, по его словам, несут в регионе «разрушение и хаос», а также в поддержке режима президента Сирии Башара аль-Асада, который, по словам президента США, именно благодаря поддержке Тегерана осуществляет «неописуемые преступления» в течении гражданской войны в своей стране.

Ранее в воскресенье Трамп провел в Эр-Рияде отдельную встречу с руководителями стран-членов Совета сотрудничества Персидского залива. Эти шесть стран – Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – являются традиционными союзниками США.

Нынешний зарубежный визит Дональда Трампа является для него первым на посту президента США. В его ходе он после Саудовской Аравии должен посетить также Израиль, Ватикан, и принять участие в саммите руководителей стран «Группы семи» на Сицилии в Италии и затем во встрече НАТО в Брюсселе.

Выступление Трампа на саммите в Эр-Рияде стало одним из главных моментов этого визита. За его речью внимательно следили после того, как в ходе президентской кампании Трамп не раз делал антимусульманские заявления, а уже на президентском посту пытался ввести запрет на въезд в США граждан ряда преимущественно мусульманских стран.