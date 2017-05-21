Спикер МИД Украины в день рожденья политузника Карпюка пожелала ему свободы

Спикер МИД Украины Марьяна Беца 21 мая написала в своем Твиттере поздравление с Днем рождения украинскому политзаключенному Николаю Карпюку и пожелала ему свободы.

«Мужественный Николай Карпюк, которого незаконно похитила и осудила Россия! C Днем рождения! Стены рухнут! Желаем свободы», – говорится в сообщении.

В воскресенье российский адвокат Илья Новиков призвал всех желающих написать поздравление с Днем рождения украинскому политзаключенному Николаю Карпюку. Об этом Новиков сообщил на своей странице в Фейсбуке.

26 мая суд в Чечне приговорил Николая Карпюка до 22,5 лет лишения свободы, еще одного украинца Станислава Клыха – до 20 лет заключения. В октябре Верховный суд России отклонил апелляцию Клыха и Карпюка на вынесенный им приговор.

Коллегия присяжных в Верховном суде Чечни 19 мая признала украинцев виновными в участии в боевых действиях против российских правительственных войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, гибели и ранении нескольких десятков российских солдат.

Защита Карпюка и Клыха настаивала на снятии обвинений в связи с истечением срока давности по всем инкриминируемым статьям. Адвокаты требовали прекратить преследование украинцев.

Карпюк и Клых отрицают свою вину и заявляют, что никогда не были в Чечне, были захвачены российскими силовиками незаконно, а показания и признания были получены российским следствием под пытками.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty In

Спикер МИД Украины Марьяна Беца 21 мая написала в своем Твиттере поздравление с Днем рождения украинскому политзаключенному Николаю Карпюку и пожелала ему свободы.

«Мужественный Николай Карпюк, которого незаконно похитила и осудила Россия! C Днем рождения! Стены рухнут! Желаем свободы», – говорится в сообщении.

В воскресенье российский адвокат Илья Новиков призвал всех желающих написать поздравление с Днем рождения украинскому политзаключенному Николаю Карпюку. Об этом Новиков сообщил на своей странице в Фейсбуке.

26 мая суд в Чечне приговорил Николая Карпюка до 22,5 лет лишения свободы, еще одного украинца Станислава Клыха – до 20 лет заключения. В октябре Верховный суд России отклонил апелляцию Клыха и Карпюка на вынесенный им приговор.

Коллегия присяжных в Верховном суде Чечни 19 мая признала украинцев виновными в участии в боевых действиях против российских правительственных войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, гибели и ранении нескольких десятков российских солдат.

Защита Карпюка и Клыха настаивала на снятии обвинений в связи с истечением срока давности по всем инкриминируемым статьям. Адвокаты требовали прекратить преследование украинцев.

Карпюк и Клых отрицают свою вину и заявляют, что никогда не были в Чечне, были захвачены российскими силовиками незаконно, а показания и признания были получены российским следствием под пытками.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Клых и Карпюк стали жертвами «пародии на правосудие».

ternational заявила, что осужденные в России Клых и Карпюк стали жертвами «пародии на правосудие».