В Крыму рассказали о введении двух ставок в тарифе на воду

В Крыму сообщают о старте первого этапа пилотного проекта по установлению двухставочных тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил первый заместитель главы подконтрольного Кремлю Госкомитета по ценам и тарифам Крыма Юрий Новосад.

Как сообщила накануне пресс-служба комитета, члены комитета с руководством ГУП «Водоканал ЮБК» обсудили вопросы определения тарифа, посетили основные объекты системы водоснабжения и водоотведения, а также ознакомились с производственной базой предприятия.

Юрий Новосад утверждает, что новшество направлено на рациональное и экономное потребление питьевых ресурсов. По его словам, тариф разделят на две составляющие: ставка платы за потребляемый объем и ставка платы за содержание мощностей.

«Для потребителей, которые проживают в курортных регионах и постоянно потребляют воду, ничего не изменится. А вот тем собственникам недвижимости, которые проживают за пределами полуострова и потребляют ресурс в ограниченный период времени, необходимо будет оплачивать расходы ресурсоснабжающей организации по поддержанию в сетях необходимого давления и наличия воды (ставка платы за содержание мощностей) на протяжении всего года», – сообщил Новосад.

В Госкомцен считают, что переход на двухставочные тарифы позволит улучшить экономику предприятия за счет своевременности и полноты сборов платежей за потребленные ресурсы, а также «внесет определенную социальную справедливость по отношению к населению, постоянно проживающему в Крыму».

В Крыму начале 2017 года стало известно, что тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения планируют повышать в три этапа: 1 января, 1 июля и 1 октября. При этом крымчанам обещают, что повышение средневзвешенного тарифа не превысит 15% за один этап.