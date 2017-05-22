Турция: правящая партия вернула президента Эрдогана на пост главы

Правящая в Турции Партия справедливости и развития вернула на пост главы партии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

На выборах на съезде партии в столице Анкаре он был единственным безальтернативным кандидатом на эту должность и получил более 95 процентов голосов делегатов.

Реджеп Тайип Эрдоган, который основал Партию справедливости и развития в 2001 году и вскоре привел ее к победе на парламентских выборах, неизменно руководил партией, пока не пришлось формально отказаться от членства в партии три года назад, когда был избран президентом Турции.

Его сменил на посту председателя партии тогдашний премьер-министр Ахмет Давутоглу, а год назад – вновь премьер Бинали Йылдырым.

Но по результатам референдума 16 апреля, который одобрил предложенные Эрдоганом изменения в Конституцию, президент Турции получит крайне широкие полномочия после следующих президентских и парламентских выборов 2019 года. Одно из изменений уже вступило в силу: теперь президент имеет право быть членом партии или и партийным руководителем.