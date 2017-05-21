В Афганистане боевики совершили ряд нападений в разных местах страны, в результате чего погибли более двух десятков человек, в том числе гражданка Германии, и была похищена гражданка Финляндии, сообщили представители властей.

В частности, не менее 20 афганских силовиков погибли в результате очевидно скоординированных нападений на несколько блокпостов на юге Афганистана, в районе Шах-Джой провинции Забуль. Как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Гуль-Ислам Сеяль, вследствие этих столкновений, начавшихся еще в субботу поздно вечером, также ранены не менее 10 силовиков.

По словам спикера, ответственность за эти нападения взяла на себя экстремистская группировка «Талибан». Талибы обстреляли из минометов Калат, главный город провинции Забуль.

Между тем стало известно, что в результате нападения неизвестных на отель в центре столицы Кабула, принадлежащий шведской гуманитарной организации, погибла гражданка Германии и охранник-афганец, а гражданку Финляндии, которая тоже находилась там, похитили.

Ответственность за это нападение еще никто на себя не взял.

В Финляндии подтвердили данные о похищении гражданки страны и заявили, что требуют немедленно освободить ее.

Работники гуманитарных организаций в Афганистане все чаще становятся объектами нападений по всей стране, особенно в Кабуле.

Нынешние нападения произошли в то время, когда движение «Талибан» начало в конце апреля традиционное ежегодное «весеннее наступление» по всей стране.