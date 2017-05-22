В Бахчисарае в годовщину похищения крымского татарина Эрвина Ибрагимова 24 мая возле его дома проведут коллективный молебен, или дуа. Об этом в Фейсбуке сообщил один из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умеров.

«24 мая, в 18.00, в Бахчисарае, перед домом, в котором живет Эрвин Ибрагимов, на улице Мира, 18 Состоится дуа (молебен). Все желающие могут присоединиться. Все вместе будем просим Аллаха вернуть похищенного год назад Эрвина в родную семью живым и здоровым...» – написал Умеров.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

Организация «КрымSOS» каждый месяц организовывает акцию «Где Эрвин?» у посольства России в Киеве в поддержку без вести пропавших крымчан. Уже состоялось 10 акций. В апреле она прошла под лозунгом «Пропасть в пропасть»: пропавшие в «пропасти» России».

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.