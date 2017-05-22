На территории Херсонской области 22 мая с 05:00 до 16:00 будут проходить профилактические работы на вышках телерадиовещания, они будут отключены от электросетей. В этот период на территории области возможна трансляция передач с вышки Красноперекопска, которая находится в аннексированном Крыму. Об этом предупреждают на сайте Херсонской облгосадминистрации.

«Раньше и Красноперекопская вышка отключалась вместе с украинской сетью, теперь она аннексирована вместе с Крымом и работает по другим правилами. Из-за ее аннексии из Красноперекопска на материковую часть Украины может транслироваться сигнал агрессора, заходя на свободные частоты во время профилактических работ, поэтому жители Херсонщины могут видеть и слышать то, что транслируется с вышки в Красноперекопске», – сообщила директор Департамента по вопросам внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Ольга Савенко.

Она также добавила, что этот вопрос остается проблемным для Херсонской области. По ее словам, Херсонская ОГА ведет переговоры с концерном РРТ, но пока профилактические работы необходимы.

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский ранее определил ситуацию с вещанием на админгранице с Крымом как «дуэль» между радиостанциями, которые вещают с территории материковой Украины и радиостанциями, вещающими с аннексированного полуострова. По его словам,вещание с территории Красноперекопска и Джанкоя и ранее охватывало определенную часть Херсонской области.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».