Трамп начинает двухдневный визит в Израиль

Президент США Дональд Трамп 22 мая начнет свой двухдневный визит в Израиль, чтобы добиться прогресса, как он выразился, по «окончательному соглашению» – мирному договору между израильтянами и палестинцами.

Трамп уже отдельно встречался с премьер-министром Израиля и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом с целью придать новый импульс мирным переговорам, которые остановились с 2014 года.

В то же время помощники Трампа не возлагают особых ожиданий относительно визита и рассматривают его скорее как символический жест.

В интервью газете Israel Hayom посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что сейчас цель Трампа – «начать дискуссию, которая, мы надеемся, приведет к миру».

Перед приездом Трампа израильтяне одобрили некоторые экономические уступки для палестинцев, на которых настаивал американский президент.

«Кабинет безопасности одобрил экономические меры, которые облегчат ежедневную гражданскую жизнь в Палестинской администрации после того, как Дональд Трамп, который прибывает завтра, попросил, чтобы были сделаны некоторые шаги по укреплению доверия», – говорится в заявлении кабинета министров от 21 мая.

Уступки, в частности, предусматривают разрешение на строительство для палестинцев в районах Западного берега, подконтрольных Израилю, там, где раньше палестинцы были лишены права собственности, говорят чиновники.

Израильские СМИ сообщили, что уступки также предусматривают сохранение пересечения границы между Западным берегом и Иорданией 24 часа в сутки.

Израиль является давним союзником США, но от Трампа здесь могут потребовать объяснений об информации в СМИ относительно рассекречивания израильских разведданных о боевиках группировки «Исламское государство», которые были переданы России без разрешения Израиля.

Израиль также выразил обеспокоенность по поводу продажи оружия Саудовской Аравии на 110 млрд долларов, о чем Трамп объявил в Эр-Рияде 20 мая.

Трамп также отказался от обещания, данного во время избирательной кампании, по перемещению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима является одним из наиболее чувствительных вопросов палестино-израильского конфликта. Палестинцы считают Иерусалим столицей своего будущего государства.

Израиль взял Восточный Иерусалим под свой контроль от Иордании во время шестидневной войны 1967 года, объявив весь город своей столицей, что не было признано международным сообществом.

22 мая Трамп должен встретиться с Биньямином Нетаньяху, а на следующий день с Махмудом Аббасом в Вифлееме.