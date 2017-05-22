Крымский адвокат Эдем Семедляев сообщает об очередном обыске в пгт. Ленино в Крыму у местного жителя.

«Сегодня с 7:30 в пгт. Ленино прошел обыск у Мамбетшаева Надира. Подробности позже», – написал Семедляев в Фейсбуке.

Крым.Реалии пытаются связаться с адвокатом, чтобы узнать подробности. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Подконтрольные Кремлю силовые ведомства аннексированного Крыма пока не комментировали причин обыска.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».