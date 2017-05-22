Генеральная прокуратура Украины подала ходатайство в Печерский районный суд Киева о разрешении на заочную форму осуждения бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время международного круглого стола в Киеве 22 мая.

«Относительно Азарова мы закончили расследование и передали в Печерский суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения. То же самое касается и Ставицкого – мы закончили расследование и ждем от суда соответствующего разрешения на заочное осуждение», – сказал Луценко.

Он также отметил, что дело в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко может быть направлено в суд до осени. Луценко добавил, что расследование по делам бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко, а также экс-министра доходов и сборов Александра Клименко завершат в ближайшие недели, а в отношении экс-главы Национального банка Украины, бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова – в следующем месяце.

Виктор Янукович, Николай Азаров и другие пророссийские чиновники бежали из Украины в Россию в феврале 2014 года после массовых протестов на Майдане в Киеве и других украинских городах.

Генпрокуратура Украины расследует уголовные дела, возбужденные против них, преимущественно из-за злоупотребления государственной властью, в связи с массовыми убийствами на Майдане, коррупцией и тому подобное.