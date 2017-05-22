Джамала сообщила о смерти дедушки в Крыму

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала сообщает о смерти своего дедушки в Крыму в ночь на 22 мая. Об этом исполнительница написала в Фейсбуке.

«Мой дедушка Айяр Джемалядин огълу умер сегодня ночью. Дженазе (похороны – КР) пройдет в Кучук Озене (село Малореченское – КР) в 15.00», – написала Джамала.

В комментариях фанаты сочувствуют исполнительнице.

В последний раз Джамала была в Крыму в 2014 году. Певица говорит, что «не хочет испытывать судьбу», и пока с родителями и родственниками встречается на материковой части Украины.