Россия: защита «ловца покемонов» Соколовского обжаловала приговор

В России защита блогера Руслана Соколовского, приговоренного к трем с половиной годам лишения свободы условно и обязательным работам по обвинению в оскорблении чувств верующих, обжаловала приговор.

Как сообщил адвокат Соколовского Алексей Бушмаков, жалобу подали 22 мая.

Руслана Соколовского задержали в сентябре 2016 года. Его обвинили в оскорблении чувств верующих за то, что он играл в мобильную игру Pokemon Go в православном храме. 11 мая суд в Екатеринбурге приговорил видеоблогера к трем с половиной годам условного лишения свободы и обязательным работам.

Правозащитный центр «Мемориал» ранее признал Руслана Соколовского политическим заключенным.