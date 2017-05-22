Жители аннексированного Крыма смогут увидеть в телеэфире новый фильм Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва» не раньше следующего года, после того, как картина примет участие в фестивальных показах. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев.

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«Я мечтаю, чтобы мой фильм увидели соотечественники в Крыму. Соотечественниками я называю всех проукраински настроенных граждан. Мы мечтаем об участии фильма в фестивалях. Сейчас есть уже наметки и есть два предложения. Они еще неофициальные, от отборщиков кинофестивалей, которые занимаются составлением контента фестивалей. Это фестивали класса «А». Я мечтаю, если сложится все с фестивальной судьбой ленты, то, наверное, уже на следующий год, Бог даст, мы при помощи телевидения, онлайн-кинотеатра, всеми доступными и всеми возможными способами будем показывать наш фильм для того, чтобы его увидели в Крыму», – сказал режиссер.

Он также выразил надежду на то, что «родные, друзья и знакомые нас поймут правильно». Режиссер обратил внимание на то, что условия участия в фестивалях предусматривают запрет на показ фильма по телевидению до того, как он участвует в фестивале.

По мнению режиссера, фестивальные показы фильма позволят напомнить международной общественности о проблемах аннексированного Крыма.

«Как правило, это огромная международная площадка для популяризации фильма, а, значит и для незамалчивания вопросов о Крыме. О тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся каждый день и, в конце концов, я смею надеяться, это маленький шаг к деоккупации Крыма», – подчеркнул Сеитаблаев.

Премьера фильма «Чужая молитва», посвященного подвигу крымской татарки Саиде Арифовой, прошла в киевском кинотеатре «Украина» 18 мая.

О начале работы над картиной режиссер Ахтем Сеитаблаев и продюсер Иванна Дядюра заявили в декабре 2015 года. Съемки проходили в Украине, Грузии и Израиле. 50% бюджета фильма финансировало Госагенство по делам кино Украины, половину – частные инвесторы. Сценарий фильма основан на истории жительницы Бахчисарая Сайде Арифовой (1916 – 2007), которая, по рассказам, спасла 88 еврейских детей от уничтожения во время немецкой оккупации Крыма.