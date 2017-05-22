В Херсонесе похвастались «отремонтированным» причалом

В музей-заповедник «Херсонес Таврический» в аннексированном Севастополе 21 мая туристы впервые прибыли морским путем. Катер доставил их к отремонтированному причалу. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«На причал, который был отремонтирован и введен в эксплуатацию, прибыл пробный рейс, привезший группу из 52 туристов… В сопровождении экскурсоводов гости ознакомились с памятниками Херсонеса Таврического и экспозициями музея», – сказано в сообщении.

На сайте музея также опубликовали фото причала, на которых видно, как дырки в его покрытии заделаны раствором цемента.

После аннексии Крыма в 2014 году Херсонес испытывают затруднения с международной поддержкой музейных объектов, а также научным и культурным обменом с зарубежными странами.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».