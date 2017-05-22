Супрун в Женеве: политика России в Крыму привела к смертям десятков пациентов

Украинская делегация на 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве выступила против избрания ее президентом кандидата от России, министра здравоохранения этой страны Вероники Скворцовой. Одной из причин стала политика России, проводимая в аннексированном Крыму. Об этом в своем выступлении на сессии заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Политика российской оккупационной администрации в Крыму, которая отрицает жизненно важную заместительную поддерживающую терапию для сотен пациентов, уже привела к десяткам смертей. Почти ежедневно украинцы и крымские татары подвергаются давлению и нарушениям прав человека, в том числе – незаконному задержанию и высылке в российские «трудовые лагеря» по сфабрикованным обвинениям, как украинский режиссер Олег Сенцов и многие другие», – заявила Супрун в своем выступлении.

Она назвала ассамблею частью фронта российской гибридной войны против Украины и добавила, что «представитель Российской Федерации, чья страна ведет войну против Украины, не имеет никакого морального права возглавлять Ассамблею организации, которая направлена на сохранение жизни и воплощение стандартов, отраженных в клятве Гиппократа».

Делегаты 70-й Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проголосовали 22 мая за председательство на этом форуме министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».