Украина даст юридическую оценку жалобе России в ВТО из-за санкций – Минюст

Украина даст «надлежащую юридическую оценку» жалобе России, представленной во Всемирную торговую организацию из-за введенных Киевом санкций, заявляет министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Наша позиция очень четкая: мы имеем право делать такие ограничения, и эти ограничения касаются национальной безопасности. Если Россия впадает в истерию о том, что их экономические права нарушены тем, что мы ввели очередные санкции и заблокировали часть... контролируемую ФСБ, в частности «ВКонтакте», «Одноклассники», то, наверное, эти санкции эффективны, если Россия так встревожилась (в ответ – КР) на это действие украинской власти», – сказал Петренко 22 мая в Киеве.

«Их жалобы в ВТО получат надлежащую юридическую оценку со стороны Украины как члена ВТО», – добавил министр.

20 мая российский министр экономики Максим Орешкин заявил, что Москва подала во Всемирную торговую организацию запрос на проведение консультаций в связи с ограничениями со стороны Украины. По его словам, иск касается нарушения базовых соглашений ВТО.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал указ о введении обновленных санкций в отношении физических и юридических лиц из России в связи с агрессией России против Украины и поддержкой ею сепаратизма на украинских территориях.