В Севастополе выявили более 5 тысяч вредных и опасных мест работы

Российские власти аннексированного Севастополя заявляют, что оценили более 20 тысячи рабочих мест в городе. На около четверти из них условия труда оказались вредными или опасными.

«Проведена оценка на 597 предприятиях, оценено более 21 тысяч рабочих мест, что составляет 27,5% от общего количества рабочих мест. Более 5 тысяч рабочих мест признаны с вредными и (или) опасными условиями труда», – заявил подконтрольный Кремлю директор департамента труда и социальной защиты города Станислав Борисенко.

По его словам, в этом году в Севастополе за 4 месяца зафиксировали 9 случаев травматизма на производственных предприятиях, что якобы меньше, чем за аналогичный период в предыдущие два года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».