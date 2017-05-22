Железнодорожный районный суд Симферополя отложил до 5 июня суд над крымским журналистом Николаем Семеной. Как сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, судья приняла такое решение в связи с тем, что зачитываемые материалы дела – личная переписка журналиста – были на украинском языке, который не вполне понимает российский защитник Семены Александр Попков. Поэтому процесс продолжится, когда вернется другой адвокат журналиста – Эмиль Курбединов.

На сегодняшнем заседании успели зачитать несколько писем из переписки Николая Семены с руководителем проекта Крым.Реалии Владимиром Притулой, а также письмо директора украинской службы Радіо Свобода Марьяны Драч.

Следующее заседание назначено на 14:00.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.