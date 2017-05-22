На Ай-Петри началась «зачистка» плато от строений – СМИ

В Крыму на Ай-Петри начали снос строений, которые расположены на плато. Как сообщает сайт Крыминформ, владельцы торговых точек начали добровольно демонтировать свои объекты: рабочие выносят мебель из трех кафе, дальше начнется разбор конструкций.

По словам подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, владельцы строений «демонтируют их добровольно, на основе договоренностей с руководством Крыма и в тесном взаимодействии с органами власти, поскольку они понимают, что наносят вред экологии и нарушают экологическое законодательство».

«Все (строения – КР) на 100% здесь будут снесены. Это будет полная зачистка: ни единого строения, ни единого киоска, ни единой гостиницы. Останется все только в рамках заповедной земли, ничего другого не будет», – цитирует Аксенова российское издание ТАСС.

На сайтах российской администрации Ялты и правительства Крыма нет информации о «зачистке» объектов.

30 марта в подконтрольной Кремлю администрации Ялты сообщили, что в настоящее время разрабатываются несколько проектов реконструкции плато Ай-Петри.

Согласно распоряжению подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Аксенов требует его полностью очистить от строений.

Севастопольский эколог Маргарита Литвиненко заявляет, что на плато Ай-Петри нельзя проводить реконструкцию, так как это приведет к отрицательным последствиям.