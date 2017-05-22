Западные СМИ: Макрон примет Путина в Версале 29 мая

Президент России Владимир Путин встретится с французским президентом Эмманюэлем Макроном во Франции 29 мая, сообщают западные СМИ со ссылкой на французских чиновников.

Новостное агентство AFP цитирует неназванного чиновника, который 22 мая заявил, что Макрон примет Путина во дворце Версаль под Парижем.

Reuters цитирует чиновника из офиса Макрона, который заявил, что во время визита в Версале откроют выставку, посвященную 300-летию дипломатических отношений между странами.

Макрон стал президентом по итогам выборов 7 мая. Во втором туре он победил лидера крайне правых Марин Ле Пен, которая выражала восхищение Путиным и выступала против санкций в отношении России из-за ее действия в Украине.

На прошлой неделе Путин и Макрон по телефону обсуждали конфликты в Украине и Сирии.