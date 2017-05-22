Полозов: суд отказался выносить решение о вызове Чубарова на допрос по «делу Чийгоза»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказался выносить решение о вызове на допрос главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по «делу Чийгоза». При этом адвокат Николай Полозов в комментарии Крым.Реалии высказал мнение, что суд взял паузу «чтобы получить инструкции» по поводу этого вопроса.

«Защита заявила ходатайство о вызове на допрос Рефата Чубарова в качестве свидетеля по статье 456 уголовно-процессуального кодекса (России – КР) с представлением ему гарантий иммунитета. Однако суд заслушав ходатайства не стал принимать никакого решения. Мотивировав это тем, что уже было объявлено о начале допроса свидетеля. Мое мнение, что скорее всего, судьи таким образом попытались взять для себя паузу для решения. Возможно для консультаций с вышестоящим, возможно, политическим руководством, чтобы получить инструкции от руководства», – считает Полозов.

Адвокат подчеркнул, что юридически нет никаких препятствий для вызова Рефата Чубарова в аннексированный Крым.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 22 мая не началось вовремя судебное заседание по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза из-за отсутствия видеосвязи с Симферопольским СИЗО, где его удерживают.

15 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время пресс-конференции в Киеве заявил, что готов стать свидетелем защиты по делу своего заместителя Ахтема Чийгоза. Чубаров зачитал заявление, в котором дал согласие на вызов себя в качестве свидетеля на заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.