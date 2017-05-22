Доходы детей Кадырова выросли в десятки раз за год

Доходы двух несовершеннолетних детей главы Чечни Рамзана Кадырова в 2016 году выросли почти в 50 раз по сравнению с предыдущим годом. Это следует из декларации, опубликованной на сайте администрации главы и правительства российского региона.

Согласно документу, двое детей, имена которых не называются, заработали почти по 10 млн рублей (около 175 тысяч долларов) каждый, в то время как в 2015 году их доход составил по 200 тысяч рублей (примерно 3,5 тысячи долларов) на человека .

Сам председатель Чечни задекларировал 11,5 миллиона рублей (около 201 тысячи долларов) за 2016 год. В прошлом году он заработал чуть более 6 млн рублей (почти 105 тысяч долларов). Доход его жены составил 2,1 млн рублей (36,7 тысяч долларов) – на 700 тысяч меньше, чем в 2015 году.

Всего у Рамзана Кадырова 12 детей. Его старшая дочь Айшат является директором модного дома Firdaws, основанного женой главы Чечни Медни Кадыровой.