Чиновника из Фороса обвиняют в получении взятки

Подконтрольный Кремлю главный специалист Форосского территориального органа администрации Ялты обвиняется в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба российского управления Следственного комитет по Крыму.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста Форосского территориального органа администрации Ялты Республики Крым. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, чиновник «обманным путем получил деньги у гражданки». По версии следствия, средства он получал «за выдачу разрешения на право осуществления предпринимательской деятельности на территории пгт Форос».

По информации ведомства, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.