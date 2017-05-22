На Симферополь обрушился ливень, часть улиц затоплена – СМИ

В Симферополе 22 мая в результате ливня затопило часть города. Как сообщают местные СМИ, сложная ситуация наблюдалась на улицах Глинки, Крылова, Франко, Бородина, Ковыльная, в районе Строгановки.

По информации Крыминформ, затяжная пробка наблюдается на улице Севастопольской, Киевской, проспекте Кирова, других улицах и переулках в центре города.

В то же время жители города в соцсетях публиковали последствия непогоды.

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​Ранее в российском МЧС Крыма предупредили, что до конца дня 22 мая в столице Крыма ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с.