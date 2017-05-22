Кремль: введение Киевом визового режима с Россией ударит по самим украинцам

Визовый режим с Россией, призывы к внедрению которого звучат в Верховной Раде Украины, ударит по интересам самих украинцев, заявляет пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это из разряда: отморожу уши назло бабушке. Вы знаете, насколько такой шаг может ударить по интересам самых украинцев, трудно будет переоценить негативный эффект самих жителей Украины», – сказал Песков 22 мая.

Он добавил, что об ответных мерах со стороны России говорить еще рано, и призвал дождаться «очередного витка в таких русофобских дискуссиях».

21 мая первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерев заявил в эфире телеканала «112 Украина», что в парламенте сейчас оценивают возможное количество голосов народных депутатов за введение визового режима с Россией.

Заявления о необходимости ввести визовый режим для россиян стали раздаваться сразу после аннексии Россией Крыма и начала конфликта на востоке Украины.