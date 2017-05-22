Крымские татары должны курировать решение земельных вопросов на полуострове – Чубаров

Представители крымскотатарского народа в деоккупированном Крыму должны курировать решение земельных вопросов и вопросов природопользования. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Для нас просто в мире не существует иной территории, иной земли, где мы могли бы себя реализовать и свободно развиваться. Крымские татары, как народ, сформировались на крымском полуострове и для нас вопрос земли – не просто вопрос ресурсов, это вопрос нашего будущего. Это именно тот вопрос, который не может решаться просто голосованием большинства населения», – сказал Чубаров.

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Глава Меджлиса подчеркнул, что крымские татары априори не смогут нерационально использовать земельные ресурсы Крыма.

«Даже та часть людей, которая в Крыму ратовала за вступление российских войск и за «вступление» в состав России после того, как убедились, что это привело к большим социальным потрясениям и в Крыму просто стало невозможно жить, то эти люди спокойно выехали оттуда в Россию или даже в страны зарубежья. Нам, крымским татарам, некуда уезжать», – подчеркнул Чубаров.

Также глава Меджлиса рассказал, что специальная рабочая группа уже в этом году подаст в Верховную Раду Украины документ о внесении изменений в Конституцию страны в части Автономной Республики Крым.

«Я думаю, осенью этого года мы приступим к широко общественному обсуждению этих документов», – закончил Чубаров.

Конституционная комиссия Украины 11 мая решила создать рабочую группу, которая будет разрабатывать поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной Республики Крым. Первое заседание рабочей группы назначено на 22 мая.

В декабре 2016 года эксперты представили опрос фокус-групп, которым определили три категории отношения украинцев к изменению статуса Крыма и созданию крымскотатарской национально-территориальной автономии. Часть опрошенных выступили за создание автономии, некоторые – относятся к инициативе с предостережениями (отметили сложность фактической реализации инициативы и необходимость возвращения к теме после деоккупации полуострова); есть и те, кто выступает за неизменность статуса Крыма как автономной республики в составе Украины.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

22 сентября Верховная Рада рекомендовала президенту изменить статус Крыма в Конституции Украины, с территориальной на крымскотатарскую национальную автономию.