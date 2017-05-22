В Севастополе установили памятную табличку на затонувшем корабле «Прут»

В Севастополе установили памятную табличку и почтили память погибших на затонувшем в 1914 году минном заградителе «Прут». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Настоятель Свято-Никольского храма-памятника протоиерей Георгий Поляков провел поминальный молебен, на воду были опущены венки, а подводный телеуправляемый необитаемый аппарат «Марлин», работающий с судна обеспечения «Афалина», доставил на борт покоящегося на дне корабля памятную табличку», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ближайшее время решается вопрос о продолжении обследования корпуса корабля с привлечением водолазов-глубоководников и технодайверов.

Как утверждает пресс-служба Министерства обороны России, 29 октября 1914 года германский линейный крейсер «Гебен», формально включенный в состав турецкого флота, перехватил минный заградитель Черноморского флота «Прут» в 10 милях западнее мыса Фиолент. Командир «Прута» сдаться отказался, в ходе боя российский корабль получил серьезные повреждения, команда открыла кингстоны и затопила «Прут». В результате боя на корабле погибли 25 матросов, боцман, два офицера и корабельный священник.