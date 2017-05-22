Гаагский трибунал решил вернуть под арест двух бывших руководителей сербских спецслужб

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии сообщил, что приказал Сербии вернуть под арест в Гаагу двух бывших сербских спецслужащих, над которыми должен начаться повторный процесс.

Как сообщили в трибунале, Министерство внутренних дел Сербии до 30 мая возвращение в Центр содержания ООН в нидерландской Гааге, где работает этот судебный орган, 66-летнего Йовицу Станишича и 67-летнего Франко Симатовича.

Их уже судили в Гаагском трибунале и после процесса, длившегося с 2009 по 2013 год, оправдали. Но 2015 судьи отменили этот вердикт по результатам апелляции, установив, что в ходе первого процесса допустили несколько юридических ошибок.

Апелляционная палата Гаагского трибунала назначила повторное рассмотрение дела Станишича и Симатовича по четырем обвинениям в причастности к военным преступлениям, которые совершили на территории Боснии и Хорватии после распада коммунистической Югославии 1991 году сербские «отряды смерти». Новый процесс начнется 13 июня.

Йовица Станишич, один из ближайших соратников бывшего президента Сербии и Югославии Слободана Милошевича, возглавлял во времена балканских войн Службу государственной безопасности Министерства внутренних дел тогдашней Югославии, которая играла роль политической полиции. Он сам сдался Гаагскому трибуналу в 2003 году.

Франко Симатович, один из заместителей Станишича, возглавлял силы спецназначения Службы госбезопасности, в частности, был основателем печально известного подразделения специальных операций, известного также как «красные береты». Эти военизированные отряды, на основе которых было создано Подразделение спецопераций, участвовали в операциях на территории Хорватии и Боснии и Герцеговины. Власти Сербии выдали его Гаагскому трибуналу тоже в 2003 году.