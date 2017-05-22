В крымском Следкоме допросили активиста Адилова и «потерпевших» силовиков – адвокат

В российском управлении Следственного комитета Киевского района Симферополя 22 мая проходил допрос активиста Биляла Адилова и «потерпевших» правоохранителей. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев.

«Допросили трех потерпевших по данному делу – это сотрудники правоохранительных органов, которые почувствовали «реальную угрозу» со слов Адилова. Также допросили Адилова, как обвиняемого. Ранее мы ссылая на 51 статью и не давали показания. Однако сегодня мы решили дать показания, чтобы он рассказал как все было», – рассказал адвокат.

29 марта возле здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма неизвестные в масках похитили Биляла Адилова.

Очевидцу, который начал снимать происходящее, выбили из рук телефон, самого Адилова затащили в микроавтобус и увезли. Как позже стало известно, задержанного доставили в российское управление Следкома по Крыму.

Против активиста открыли уголовное дело, ему вменяют применение насилия или угрозы в отношении представителя власти.

Позже подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя постановил отпустить активиста Биляла Адилова, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста было отклонено. На данный момент Белял Адилов находится под подпиской о невыезде.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».