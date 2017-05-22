Российские СМИ сообщили о еще двух погибших в Сирии военных

В России средства массовой информации сообщили о еще двух военных, погибших в ходе российского вмешательства в войну на территории Сирии.

В частности, издание «Город на Бире» из города Биробиджана на Дальнем Востоке России написало о гибели в Сирии уроженца этого города, капитана Евгения Константинова.

В сообщении говорится, что он погиб 3 мая, в результате шести пулевых ранений, когда бросился спасать другого российского военного, тоже советника-майора, который так же был ранен и погиб.

Российское агентство «РБК» выяснило детали о погибших, связавшись с Биробиджанский отделением российской организации военных ветеранов «Боевое братство» и познакомившись с документами Министерства обороны России об их гибели. Это командир штурмового батальона капитан Евгений Константинов и командир разведывательного батальона майор Александр Складан.

Агентство «Ройтерс» тоже пыталось собрать данные о погибших в Сирии российских военных. В издании утверждают, что официальная статистика занижена минимум в четыре раза; в Минобороны это отрицают.

Кроме того, по сообщениям, в войне в Сирии на стороне войск режима президента Башара аль-Асада также участвуют наемники из России, члены так называемых частных военных компаний, не являющихся военнослужащими Вооруженных сил или других силовых структур России и направляются туда неофициально. Их гибель в Сирии не учитывается никак и известна в основном по сообщениям в соцсетях. Предполагают, что таких погибших в Сирии россиян может быть до двух сотен.