Под строительство трассы Керчь-Севастополь предложили изъять более 260 земельных участков

В подконтрольном Кремлю министерстве имущественных и земельных отношений Крыма предложили изъять 265 земельных участков и 4 объекта капитального строительства для сооружения трассы Керчь-Севастополь. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Анну Анюхину.

«Владельцы земель, указанные в перечне земельных участков подлежащих изъятию, в полной мере получат компенсацию путем их выкупа или предоставления равнозначного земельного участка с учетом рыночной стоимости изымаемого имущества», – отметила Анна Анюхина.

Как проинформировали в пресс-службе, правообладатели данных земельных участков выявлены посредством опубликования сообщения о планируемом изъятии земельных участков на официальном сайте министерства и информационном щите по месту нахождения изымаемых земельных участков.

В апреле в Минимущества Крыма сообщили о намерении изъять у местных жителей 171 земельный участок из-за того, что все они расположены на территории, где планируется строительство трассы «Таврида».

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда». Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей. Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.