В НАТО вновь подтвердили признание запрета российских соцсетей вопросом безопасности Украины

В союзе НАТО подтвердили признание запрета российских социальных сетей и ряда интернет-сервисов вопросом безопасности Украины, а не свободы слова.

К такому выводу Североатлантический союз пришел на основании анализа этих решений Украины, сказала директор Центра документации и информации НАТО в Украине Барбора Маруонкова.

Важным в борьбе «с путинским режимом является высокий дух граждан Украины», а гражданское сопротивление – это самая большая сила в будущей победе, в частности в информационной сфере глобального мира, сказала представитель НАТО на международном форуме «Кризис коммуникаций: коммуникационно-контентная безопасность в условиях гибридно-мессианских агрессий путинской России» в Киеве, как ее цитирует агентство «Интерфакс-Украина».

Она также заверила в поддержке со стороны Центра документации и информации НАТО в Украине исследований научных деятелей Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по теоретическим разработкам и практическому воплощению коммуникационно-тематической безопасности.

Такое же мнение в НАТО уже высказывали почти неделю назад, когда стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении обновленных санкций в отношении физических и юридических лиц из России и их украинских подразделений, с аннексированного Крыма и оккупированной части украинского Донбасса в связи с агрессией России против Украины и поддержки ею сепаратизма на украинском территориях. В расширенный по сравнению с предыдущими перечнем санкций внесли более 450 компаний и более 1200 человек. Туда попали, в частности, некоторые российские интернет-сервисы и социальные сети, такие, как «Яндекс», «Мэйл.ру», «ВКонтакте» или «Одноклассники», – или ряд российских средств информации и их сайтов.

Тогда в комментарии российскому агентству «ТАСС» в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявили, что согласились с позицией Киева – решение блокировать в Украине российские интернет-ресурсы является вопросом безопасности, а не свободы слова.