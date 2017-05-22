В Севастополе прошло открытие российского кинофорума «Золотой Витязь»

В Севастополе 22 мая в Русском академическом драматическом театре им. Луначарского прошло открытие кинофорума «Золотой Витязь». Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

По красной дорожке прошли российские актеры Сергей Шакуров, Ольга Кабо, Михаил Голубович, Владимир Зайцев и другие.

«Золотой Витязь» ставит своей главной задачей вовлечение в единое движение всех, кто не желает растворяться в безнравственном, бездуховном потоке глобальной массовой «культуры», кто хочет сохранить самобытность свою личную и самобытность своего народа. Хочет передать своим детям традиции культуры предков и высокие нравственные идеалы», – отметили в пресс-службе кинофорума.

Как сообщается на сайте фестиваля, попечителями «Золотого Витязя» являются Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Российского фонда культуры и Союза кинематографистов Российской Федерации, народный артист России Никита Михалков, министр культуры России Владимир Мединский, министр МЧС России Владимир Пучков и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.