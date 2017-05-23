В Симферополе изъяли 943 бутылки «нелегального» алкоголя

Специалистами российского лицензионного контроля 22 мая прошли проверки в магазинах Симферополя. В ходе рейда выявили 943 бутылки алкогольной продукции, которые имели «признаки подделки». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства промышленной политики Крыма.

Как проинформиловали в ведомства, в связи с тем, что данные факты указывали на признаки административного правонарушения, в отношении предпринимателя, допустившего грубые нарушения правил торговли алкогольной продукцией, возбуждено административное производство и начато административное расследование.

В Крыму ежемесячно проверяют точки розничной торговли алкогольной продукции. Такие меры, предпринятые с 12 декабря 2016 года, стали эффективным методом в борьбе с нелегальной торговлей алкоголем, считает заместитель подконтрольного Кремлю министра промышленной политики Крыма Константин Равич.