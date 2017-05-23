В результате взрыва в Манчестере пострадали около 70 человек

В британском городе Манчестер, в концертном комплексе «Манчестер Арена», 23 мая произошел взрыв, в результате которого погибли 20 человек, около 50 ранены. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Сообщается, что на момент взрыва в зале присутствовали 22 тысячи зрителей, пришедших на концерт американской поп-звезды Арианы Гранде. Взрыв произошел возле билетных касс сразу по окончанию выступления певицы.

По предварительным данным полиции, произошел теракт. Агентство Reuters сообщает, что взрыв мог совершить террорист-смертник.

Отмечается, что сейчас в концертном комплексе работают саперы. BBC со ссылкой на представителей полиции передает о том, что на стадионе было обнаружено второе взрывное устройство. Прилегающие районы патрулирует полиция, людей, находящихся на территории близлежащего вокзала, эвакуировали.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования близким погибших. В связи с произошедшим Мэй приостановила свою избирательную кампанию.



