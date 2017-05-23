Следственный комитет России не стал возбуждать уголовное дело о пытках украинца Евгения Панова. Об этом на пресс-конференции, организованной Крымской правозащитной группой, сообщила адвокат Панова Ольга Динзе.

«В настоящее время мне известно, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено 10 февраля. О чем мне стало известно только на прошлой неделе. И только тогда я смогла ознакомиться с материалами доследственной проверки», – отметила Ольга Динзе.

По ее информации, проверка была проведена поверхностно, и сейчас защита Панова готовится обжаловать ее результаты.

«Мы считаем, что данная проверка была проведена неполно. В рамках проверки не проведена судебно-медицинская экспертиза с освидетельствованием лица. Соответственно, не засвидетельствованы те телесные повреждения, которые есть у моего подзащитного, те следы от ожогов, которые остались. Этих следов достаточно много, я их лично видела, и до настоящего времени эти следы сохранились», – добавила адвокат.

8 декабря 2016 года «украинский диверсант» Евгений Панов написал заявление в российский Следком, в котором указал на пытки со стороны сотрудников ФСБ.

В начале марта в украинском МИДе заявили, что располагают информацией о применении пыток к украинцу Евгению Панову.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.