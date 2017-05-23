Чубаров: был момент, когда можно было остановить аннексию Крыма

В 2014 году был короткий промежуток времени, когда аннексию Крыма можно было остановить. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Был короткий промежуток времени, когда все можно было остановить. Речь идет о периоде с самого утра 27 февраля, когда поступила информация о захвате неизвестными лицами зданий Верховной Рады Крыма и Совета министров, и до 28 февраля, примерно до обеда, когда началось прямое десантирования российских войск из России», – заявил Чубаров.

Глава Меджлиса также отметил, что знаком с показаниями одного из бывших украинских милиционеров. «Этот человек который утверждал, что вечером 26 февраля 2014 года режим охраны государственных учреждений в Крыму был переведен из усиленного в обычный».

«Эти свидетельства натолкнули меня на мысль, что все изначально в Крыму готовилось с опорой на местных правоохранителей. Потому что такой приказ не мог быть отдан из Киева – скорее всего, он прошел по Главному управлению МВД Украины в Крыму», – добавил Чубаров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».