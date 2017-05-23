Крымчане жалуются на плохую воду по завышенным ценам

В Крыму постоянно повышают тарифы на водоснабжение, в тоже время качество воды не соответствует установленным ценам. Об этом 23 мая рассказали крымчане, которые позвонили в студию во время эфира Радио Крым.Реалии.

Житель поселка Зуя Белогорского района рассказал, что водоканал увеличил цены на воду. Повышение жители поселка считают необоснованным, но не могут добиться справедливости.

«Пришел монополист ГУП «Вода Крыма» и увеличили (тарифы – КР) в три с половиной раза и за воду и за канализацию. Народ возмущается, 70 рублей платим и за воду, и за канализацию. Везде пишем и Аксенову, и Константинову, и в прокуратуру, и в другие инстанции», – отметил слушатель.

Позвонившая в эфир жительница Бахчисарая рассказала, что тариф 66 рублей за кубометр воды в многоэтажных домах горожане считают «завышенным и не соответствующим качеству подаваемой воды».

«Был скандал там. Женщина платила каждый месяц, старается воду экономить, а ей какие-то долги навешали, подозрительным образом льготы сняли с нее. Вода очень грязная, вонючая, липкая, ржавая, рыбой воняет постоянно», – отметила крымчанка.

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В Крыму сообщают о старте первого этапа пилотного проекта по установлению двухставочных тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил первый заместитель главы подконтрольного Кремлю Госкомитета по ценам и тарифам Крыма Юрий Новосад.

Он утверждает, что новшество направлено на рациональное и экономное потребление питьевых ресурсов. По его словам, тариф разделят на две составляющие: ставка платы за потребляемый объем и ставка платы за содержание мощностей.

В Госкомцен считают, что переход на двухставочные тарифы позволит улучшить экономику предприятия за счет своевременности и полноты сборов платежей за потребленные ресурсы, а также «внесет определенную социальную справедливость по отношению к населению, постоянно проживающему в Крыму».

В Крыму начале 2017 года стало известно, что тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения планируют повышать в три этапа: 1 января, 1 июля и 1 октября. При этом крымчанам обещают, что повышение средневзвешенного тарифа не превысит 15% за один этап.