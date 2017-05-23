Расположенный в аннексированном Крыму Украинский культурный центр на летний период приостановил свою деятельность. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил активист центра Леонид Кузьмин.

«В связи с тем, что через некоторое время начинается летний период, и вся общественная и политическая жизнь относительно замирает, мы решили немного приостановить свою деятельность, связанную с курсами, с библиотекой, с другими проектами, киноклубом нашим и собраниями людей, которые к нам приходят», – отметил Кузьмин.

Он добавил, что сейчас Украинский культурный центр переживает недостаток финансирования.

Как сообщила еще одна активистка центра Алена Попова в Фейсбуке, организация выехала из своего офиса на улице Турецкой в Симферополе.

«Там было не очень уютно, иногда откровенно холодно, но всегда весело. Мы работали над программой работы УКЦ, вязали, вышивали, разговаривали на украинском. Гоняли чаи и не только. Слушали музыку. Воспитывали себя. И еще много чего... УКЦ не прекращает своей деятельности, мы ищем новые формы и форматы существования», – написала она.

По словам Кузьмина, центр в данный момент переезжает в помещение, где просто можно хранить книги и другие вещи, а в конце лета активисты начнут поиски нового офиса.

9 января Леонид Кузьмин разместил в Фейсбуке черновик обращения к народным депутатам Украины, в котором просит оказать центру финансовую помощь.

В марте 2017 года сообщалось, что четверых активистов Украинского культурного центра в Крыму вызвали на допрос в ФСБ. Тогда их допрашивали в качестве свидетелей по «делу» одного из организаторов Украинского культурного центра в Крыму Вельдара Шукурджиева, в отношении которого «возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».