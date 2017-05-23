Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз не обсуждал с народным депутатом Украины Рефатом Чубаровым подробности организации митинга 26 февраля 2014 года. Об этом в подконтрольном Кремлю крымском суде рассказал свидетель по «делу Чийгоза» Абдураман Эгиз, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По информации Эгиза, после заседания Меджлиса крымскотатарского народа, на котором было принято решение проводить 26 февраля пикетирование крымского парламента, в кабинете у Рефата Чубарова собрались те, кто непосредственно отвечал за подготовку массового мероприятия.

В их числе Эгиз назвал главу подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заура Смирнова. Что касается Ахтема Чийгоза, то согласно показаниям свидетеля, он на этом совещании не оставался.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.