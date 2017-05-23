В аннексированном Крыму группу призывников «Весна-2017» 25 мая впервые оправят служить за пределы полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России.

«В четверг, 25 мая, состоится первая отправка призывников призыва «Весна-2017» из Севастопольского военного комиссариата для прохождения службы за пределами Республики Крым и Севастополя», – говорится в сообщении.

Раньше сообщалось, что в ходе весенней призывной кампании 2017 года в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию планируют направить около двух десятков жителей полуострова.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан.