Верховная Рада утвердила обязательные 75% украинского языка на телевидении

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, устанавливающий обязательное количество украиноязычного контента на общенациональных телеканалах в объеме 75%. Об этом 23 мая сообщает Радіо Свобода.

Соответствующий проект закона поддержали 269 народных депутатов.

Согласно закону, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени: между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

Телерадиокомпании местной категории вещания должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке.

За невыполнение требований телерадиокомпания будет уплачивать штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Закон вступит в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

9 марта президент Украины Петр Порошенко призвал принять закон об увеличении доли украинского языка на телевидении.

8 ноября 2016 года вступили в силу законодательные изменения, согласно которым количество песен на государственном языке в эфире радиостанций должно составлять не меньше 25%, а количество украиноязічніх передач – не менее 50%.