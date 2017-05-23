Чем больше свободы в Украине, тем быстрее упадет «крымская стена» – украинский министр

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что скорость деоккупации Крыма зависит от уровня свободы на материковой Украине. Об этом 23 мая Омелян заявил на конференции «Оккупация Крыма: итоги, состояние, прогнозы» в Киеве, сообщает кореспондент Крым.Реалии.

«Крым имеет все меньше свободы. Там, где есть Россия, не может быть свободы. Я подтверждаю: Крым – это Украина, и он возвратится после свержения режима Путина. Чем больше свободы в Украине, тем быстрее упадет «крымская стена», – считает Омелян.

Утром 23 мая, в Киеве начала работу конференция по теме «Оккупация Крыма: итоги, состояние, прогнозы», посвященная вопросам деоккупации полуострова.

На повестке дня конференции – вопросы формирования политики Украины: экономика временно оккупированной территории в условиях санкций и транспортное сообщение с ней, качество жизни и вынужденная миграция населения, новые вызовы правам человека на полуострове, правовая модель и крымскотатарская автономия, особенности работы вновь созданных на материке украинских территориальных органов власти в Крыму.

В работе форума принимают участие иностранные гости и наблюдатели, общественники, руководство Меджлиса крымскотатарского народа, эксперты, журналисты, представители прокуратуры Автономной Республики Крым и народные депутаты Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».