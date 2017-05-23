Премьер Британии: нападение в Манчестере было терактом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляет, что «сейчас уже нет сомнений» в том, что взрыв после концерта в Манчестере был «бездушным террористическим нападением». По ее словам, полиции удалось установить личность смертника. Об этом сообщает Радіо Свобода.

После заседания правительства 23 мая Мэй заявила, что полиция и силы безопасности «работают в усиленном режиме, чтобы полностью выяснить картину» взрыва в «Манчестер Арене», в результате которого погибли 22 человека, еще 59 были ранены.

«Мы сейчас знаем, что террорист был один, привел в действие самодельное взрывное устройство возле одного из выходов из арены, специально выбрав время и место, чтобы поразить максимальное количество людей», – сказала Мэй.

Она добавила, что среди погибших и раненых есть «много детей и молодежи».

По словам Мэй, «многие» из 59 раненых имеют «травмы, угрожающие жизни» и проходят лечение в восьми медучреждениях Манчестера.

Взрыв на территории «Манчестер Арены» прогремел минувшей ночью. Это произошло после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде. Полиция начала расследование взрыва вместе с силовиками по борьбе с терроризмом и разведчиками. Консул Украины в Великобритании выясняет, нет ли украинцев среди пострадавших при взрыве в Манчестере. Полиция Великобритании сообщила, что за нападением стоял один человек, который погиб на месте.