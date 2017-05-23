В Геническе 24 мая пройдет суд о теракте в Новоалексеевке

Судебное заседание по факту организации теракта в поселке Новоалексеевка Херсонской области состоится 24 мая. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская.

На предыдущем заседании, которое состоялось 22 мая, суд заслушал одного из потерпевших и нескольких свидетелей. Из-за того, что не все свидетели явились на заседание, суд принял решение отложить слушания.

14 апреля 2016 года в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2101 с одесскими номерами, припаркованном в общественном месте. Взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения, квалифицировали как теракт.

После аннексии Крыма в 2014 году между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».